Neumond im Juli 2025: Die Löwe-Energien wecken unser inneres Feuer

Löwen sind führungsstarke und optimistische Persönlichkeiten, die immer Ihren eigenen Überzeugungen und Interessen folgen. Begegnet der Neumond diesem starken Feuerzeichen, richtet sich der Fokus daher auf die persönliche Selbstverwirklichung. Wir können erkennen, wer wir wirklich sind und welche Leidenschaften in uns brennen. Bei Unsicherheiten oder Entscheidungsschwierigkeiten erinnern die wirkenden Kräfte an unsere Stärken und bringen auch bei erlebten Rückschlägen neue Hoffnung.

Der Löwe-Neumond ist also sehr wertvoll und vermittelt, wie wichtig der Glaube an sich selbst ist. Denn nur wer seine eigenen Fähigkeiten kennt und einsetzt, kann sein volles Potenzial entfalten. Wir erhalten auch neue Impulse und frische Inspiration, um wichtige Ziele in Zukunft noch hartnäckiger zu verfolgen. Manch einer kann dabei sogar ganz ungeahnte Talente an sich entdecken und die eigenen Lebensträume werden mit noch mehr Entschlossenheit verfolgt. Wer schon aufgegeben hat, bekommt jetzt einen Anstoß, es noch einmal zu wagen. Fragen Sie sich rund um diesen Neumond einmal, was Sie in nächster Zeit erreichen wollen oder wofür Sie mutiger einstehen möchten. Diese Mondkräfte helfen Ihnen!

Herausforderungen und Abenteuer scheuen Löwe-Geborene nicht und genau das macht uns an diesem Neumond-Tag so stark. Wir können mehr ausprobieren und Wagnisse eingehen, ohne uns von den möglichen Risiken ausbremsen zu lassen. Die Handlungen sind dadurch zwar etwas impulsiver, aber auch selbstbewusster.

Das schafft eine tolle Gelegenheit, um Pläne zur Selbstverwirklichung zu schmieden und sich von Hindernissen nicht verunsichern zu lassen. Diese können vor allem durch Merkur auftreten der vom 18. Juli bis 11. August rückläufig ist und manche Prozesse verlangsamt. Doch die starken Löwe-Energien schenken uns rund um den Neumond genügend Hartnäckigkeit, um uns davon nicht beirren zu lassen!

