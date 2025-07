Das Horoskop der großen Liebeschance ab dem 14.07.25: Mit Venus und Merkur werden Wunder wahr!

Manchmal braucht die Liebe eine zweite Runde und genau einen Moment, der eine solche Chance herbeiführen kann, schenken Ihnen die Sterne in dieser Woche. Es ist ein stilles Wunder, das sich da andeutet: Gefühle, die Sie längst abgehakt glaubten, melden sich zurück. Die Konstellationen am Sternenhimmel berühren dieser Tage alte emotionale Fäden in Ihrem Herzen und knüpfen sie neu.

Die liebevolle Venus steht in den lebendigen Zwillingen und geht am Freitag eine zärtliche Verbindung mit dem rückläufigen Merkur im Löwen ein. Das ist mehr als bloße Nostalgie, das ist eine Einladung des Kosmos, Ihre Liebe in einem neuen Licht zu sehen und zu erleben.

Vielleicht denken Sie jetzt wieder an jemanden, der Ihnen einst viel bedeutete oder in Ihrer Partnerschaft lebt eine Wärme wieder auf, die lange verdeckt war von Alltag, Missverständnissen oder von Distanz. Oder da ist ein Mensch, den Sie früher leichtfertig gehen ließen und der nun wieder vor Ihrer Tür steht, ob real oder gedanklich. Dieser rückläufige Merkur bringt in Verbindung mit der Liebesgöttin das Vergangene zurück. Nicht, um Sie zu verwirren, sondern um Sie zu erinnern: Was einmal echt war, kann wieder echt werden.

