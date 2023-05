Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Der Jungfrau-Mond und in seinem Schlepptau Mars meinen es sehr gut mit Ihnen. Sie bringen Ordnung und Struktur in Ihren Arbeitsalltag, das spart Zeit und Kraft. Bei Kollegen und Vorgesetzten sammeln Sie dank Ihres Engagements und Ihrer guten Ideen viele Pluspunkte. Wer weiß, was sich im nächsten Lebensjahr dadurch für Chancen ergeben! Halten Sie ruhig ein wenig die Augen offen und melden Sie sich, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.

Ihre besten Zeiten: 1. – 3. Juni (Tolle Ausstrahlung), 29. – 31. August (gut für Finanzen), 28. – 30. September (kluge Entscheidungen treffen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Stärke, Hartnäckigkeit und Stehvermögen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich achte und respektiere mich.

An diesem Tag geboren: Rupert Murdoch, Janosch, Nina Hagen, Matthias Schweighöfer.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Sie erhalten in einer für Sie wichtigen Sache eine zweite Chance.

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!