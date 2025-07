Venus-Uranus-Konjunktion am 04.07.25: Ein fantastisches Liebesspektakel für diese 4 Sternzeichen!

Der 4. Juli 2025 wird ein magischer Liebestag! Aber wer ist nur in der Lage uns so sehr den Kopf zu verdrehen? Natürlich nur die sinnliche Venus. Zum einen steht am Freitag ihr Wechsel in das Sternzeichen Zwillinge an, aus dem sie uns in den nächsten Wochen mit reichlich Flirtbereitschaft und Leichtigkeit versorgen wird, doch auch schon einige Stunden davor bekommen wir Ihre Kraft ordentlich zu spüren.

Venus trifft sich nämlich um 14:44 Uhr bereits mit Uranus in einer Konjunktion, die den ganzen Sommer bestimmen wird! Uranus ist dafür bekannt groß zu denken, mutig zu träumen und unerwartet zu handeln. Dieses Treffen könnte auch in unserem Leben zu Begegnungen führen, mit denen wir so nicht gerechnet haben. Die beiden Planeten stellen unser Liebesleben ordentlich auf den Kopf! Singles erleben schicksalhafte Flirts und Paare entdecken die Liebe zueinander neu.

Vor allem diese vier Sternzeichen werden von der Konjunktion wachgerüttelt. In Sachen Liebe wird jetzt grundsaniert. Und Venus und Uranus lassen keinen Stein auf dem anderen!

Jetzt aktuell: Für diese 4 Sternzeichen wird der Juli 2025 zum romantischen Liebessommermärchen!