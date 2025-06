Das Liebes-Sommer-Horoskop 2025: Mit Venus beginnt jetzt die schönste Jahreszeit!

Am Freitag, 04.07.2025, kommt Bewegung in die Herzenswelt: Venus verlässt das sinnliche Zeichen Stier und zieht weiter in die Zwillinge und mit diesem Zeichenwechsel wird alles leichter. Flirtereien liegen in der Luft, der Sommer lacht. Wir sind neugieriger, offener und bereit, mit einem Lächeln ein Gespräch zu beginnen, das unser Herz berührt. In der Phase dieser luftigen Energie zählen nicht Taktik oder Strategie, sondern der Moment. Ein spontaner Blick, ein überraschender Satz und das Herz sagt: ja.

Doch wenige Stunden, bevor Venus das Zeichen wechselt, trifft sie noch auf den genialen Uranus. Er ist der wilde Träumer unter den Planeten, der Erfinder, der Querdenker und wenn er Venus begegnet, bringt er das Unerwartete. Eine Begegnung, mit der Sie nicht gerechnet haben. Ein Wiedersehen, das plötzlich eine neue Tiefe bekommt. Oder das Gefühl: "Das ist mehr als ein Flirt." Genau dieser Moment kann den Auftakt geben zu einer Verbindung, die nicht nur diesen Sommer, sondern vielleicht Ihr Leben verändert.

Die Magie dieses Treffens wirkt nicht nur für einen Tag. Sie prägt die Stimmung für den ganzen Sommer – und vielleicht weit darüber hinaus. Viele Menschen erleben in dieser Zeit nicht nur romantische Anziehung, sondern auch kreative Höhenflüge, künstlerische Inspiration oder den tiefen Wunsch, dem Leben eine neue Richtung zu geben. Beziehungen beginnen plötzlich. Oder sie erneuern sich. Was leicht beginnt, darf Tiefe gewinnen. Was uns lächeln lässt, darf bleiben.

