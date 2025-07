Rückläufiger Neptun ab dem 04.07.2025: Er zerstört Illusionen und bringt die Wahrheit ans Licht!

Es fühlt sich an, wie ein Weckruf, ein sanfter Schleier, der fällt, wenn Neptun den Rückwärtsgang einlegt. Es wird also schwieriger, sich selbst etwas vorzumachen und das ist auch gut so, denn wer sich in Wunschdenken flüchtet, kann letztendlich nicht weiterkommen.

Ausreden wie „Ab morgen verändere ich etwas“ oder „Eigentlich bin ich glücklich“, verlieren ihre Wirkung und plötzlich werden wir uns allen Fakten schmerzlich bewusst, die wir vorher lieber verdrängt haben. Wenn Sie sich auf Neptuns Energien einlassen, können Sie innere Bedürfnisse, die lange unterdrückt wurden, endlich zulassen und auch unrealistische Erwartungen ablegen. Es lassen sich intuitiv bessere Entscheidungen für sich selbst treffen und wer bisher gescheitert ist, kann endlich den richtigen Weg einschlagen.

Mit diesem Neptun können wir bisherige Projekte und Ambitionen reflektieren, egal ob privat oder beruflich. Stagnierende oder schon gescheiterte Pläne werden genauso wie utopische Vorstellungen leichter losgelassen. Wenn der gewünschte Erfolg ausblieb, erschließen sich damit ganz neue Wege, die mehr Erfolg versprechen und besser zu uns passen.

Befindet sich der rückläufige Neptun im ambitionierten Widder, verbinden sich die träumerischen Neptunenergien mit großem Pioniergeist. Wir sind bereit für ehrliche Selbsterkenntnisse und haben den Mut, bisher verdrängten Sehnsüchten mehr Raum zu schenken. Allerdings kann die Euphorie des Widders auch schnell zu blindem Aktionismus führen.

Wandert der Planet am 22. Oktober weiter in die Fische, nehmen wir die eigenen Sehnsüchte noch deutlicher wahr, haben aber auch mehr Verständnis für die Emotionen anderer. Wir können neue spirituelle und künstlerische Leidenschaften entdecken. Auch eine Rückschau auf die letzten Monate gelingt und Erlebtes lässt sich verarbeiten. Es ist aber wichtig, dass wir uns nicht in Nostalgie Gefühlen und der Vergangenheit verlieren. Da diese Konstellation uns aber auch sensibler macht ist es wichtig, sich seinen Emotionen nicht gänzlich hinzugeben oder sich von plötzlichen Unsicherheiten blockieren zu lassen.