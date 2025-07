Venus in den Zwillingen ab 04.07.2025: Auf 3 Sternzeichen warten herzerfrischende Liebeserlebnisse!

Zwillinge weisen einen hohen Intellekt auf und haben großen Spaß am Leben. Sie blicken stets neugierig auf die Welt und ihre Mitmenschen und benötigen gelegentliche Abenteuer sowie Veränderungen, um sich wohlzufühlen. Um Ihr Herz zu erobern, braucht es lebendige Gespräche, Überraschungen und die Achtung ihrer Unabhängigkeit.

Vergnügen und Geselligkeit rücken daher besonders in den Fokus, wenn Liebesplanet Venus ab dem 4. Juli das Zeichen der Zwillinge betritt und alle Sternzeichen auf besondere Weise beeinflusst. Es fühlt sich an, wie eine frische Brise, die durch unser Liebesleben weht und vieles so viel einfacher macht. Wir streben nicht mehr so nach Ruhe und Sicherheit, wie noch zuvor mit Venus im Stier, sondern zeigen unsere schillernden Persönlichkeiten und haben Lust auf Neues. Events, Festivals und Partys, bei denen man glücklich zusammenkommen und sich amüsieren kann, üben dabei einen besonderen Reiz aus.

Gesellige Stunden mit anderen sind uns noch wichtiger, wir tauschen uns angeregt miteinander aus und knüpfen mühelos neue Kontakte. Auch bestehende Bindungen lassen sich verbessern, da Gedanken und Gefühle offener angesprochen werden und das gegenseitige Verständnis somit viel einfacher fällt.

Doch Venus sorgt nicht nur in Liebesdingen für Aufwind, auch neues Wissen lässt sich leichter aneignen und einsetzen. Der Austausch im Berufsleben verläuft aufgeschlossen und charmant und vor allem in Sachen Handel und kreativen Tätigkeiten stärkt diese aufgeweckte Zwillinge-Venus uns zusätzlich und macht große Erfolge möglich.

Herausfordernd wird es jedoch im Hinblick auf Entscheidungen, vor allem in der Liebe. Zwillinge legen sich ungern direkt fest, haben immer etwas Verspieltes an sich und gefällt ihnen etwas nicht an Ihrem Gegenüber, verlieren sie schnell das Interesse und schauen sich nach jemand Neuem um. Gerade Singles könnten sich schwer damit tun, eine ernsthafte Bindung einzugehen. Die Lust auf Unverfänglichkeit und erotische Abenteuer ist nämlich groß. Das ist absolut in Ordnung, achten Sie nur darauf, Ihre Absichten klar zu formulieren und nicht unnötig Herzen zu brechen.