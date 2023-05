Alles Gute zu Ihrem Geburtstag am 12. August



Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Auch in den kommenden zwölf Monaten sind Sie so unerschrocken und zuversichtlich, wie man Sie kennt, von Kleinigkeiten lassen Sie sich nicht lange aufhalten. Sie finden auch in den kleinen Alltagsfreuden Ihr Glück und können dabei sogar andere mitreißen. Nur auf eines sollten Sie achtgeben: Mond und Neptun raten, sich aus Klatsch und Tratsch weitgehend herauszuhalten. Man weiß nie, ob alles stimmt oder wer ein Geheimnis für sich behalten kann. Wenn Sie das beherzigen, dürfte Ihnen so mancher Coup gelingen.

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. September, 3. – 5. Dezember, 22. – 24. Juli.

Das Geschenk der Sterne für Sie: Positive Energie, Mut und Zuversicht.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich genieße jeden neuen Tag.

An diesem Tag geboren: Iris Berben, Pete Sampras, Heintje, François Hollande, Erwin Schrödinger, Robert Mills, Jacinto Benavente.



Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop !