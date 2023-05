13. November

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Der Stier-Mond wirkt ausgesprochen beruhigend auf Sie. In Kombination mit Venus wissen Sie im nächs­ten Lebensjahr immer mehr die kleinen Freuden des Alltags zu schätzen, sei es nun ein leckeres Essen mit Familie und Freunden oder dass Sie Ihre guten Vorsätze tatsächlich so diszipliniert in die Tat umsetzen. Hüten Sie sich aber bitte davor, andere Menschen belehren zu wollen. Das kostet nur unnötig Sympathien und schließlich ist keiner frei von Fehlern; zum Glück lernt man nie aus. In Verbindung mit Neptun bringt dieser Mond Ihre kreative Seite hervor. Und daraus könnte sich sogar eine lukrative Einnahmequelle für Sie ergeben.

Ihre besten Zeiten: 5. – 7. Dezember (Hoffnung), 16. – 18. März (Freude), 16. – 18. Juli (Anerkennung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Leidenschaft, Nähe und die Gelassenheit, über Kleinigkeiten hinwegzukommen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich freue mich auf die Zukunft.

An diesem Tag geboren: Peter Härtling, Whoopie Goldberg, Robert Louis Stevenson, Augustinus von Hippo, Gerard Butler.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viel Lebensfreude und neue Erfolge.

Das aktuelle Liebeshoroskop der Woche >>