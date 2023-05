14. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Bitte lesen Sie am Vortag nach, denn auch bei Ihnen kommen im nächsten Lebensjahr die Energien von Merkur und Mars zum Tragen. Sie treten stark in Verhandlungen auf, sind nie um die richtigen Worte verlegen. Gleichzeitig nehmen Sie aber auch kein Blatt vor den Mund, vor allem, wenn Sie einen Fehler im System entdecken. Das ruft nicht immer Begeisterung bei Ihrem Umfeld hervor. Hin und wieder könnte ein wenig mehr Diplomatie nicht schaden, der Ton macht die Musik. Versuchen Sie auch, mit Ihren Kräften zu haushalten. Ihr Engagement in allen Ehren, aber bei den ersten Anzeichen von Erschöpfung sollten Sie Ihrem Körper auch ein wenig Erholung gönnen. Ein Wellness-Wochenende oder ein Kurzurlaub bringen wertvolle Energie zurück, die Sie im stressigen Alltag gut brauchen können. Keine Sorge, niemand wird Sie deshalb für faul halten, ganz im Gegenteil.

Ihre besten Zeiten: 28. – 30. Oktober (Entschlossenheit), 11. – 13. Januar (Erholung), 1. – 3. Juni (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Lukrative Gelegenheiten, Entschlussfreude und Selbstvertrauen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich verdiene Anerkennung für mein Engagement.

An diesem Tag geboren. Amy Winehouse, Martina Gedeck, Günter Netzer, Theodor Storm, Alexander von Humboldt.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Stolz sein zu können auf die eigenen Leistungen.

Wie wird Ihr Monat? Hier geht's zum Monatshoroskop!