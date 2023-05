18. Januar

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! So leicht lassen Sie sich nicht aus dem Konzept bringen. Das ist löblich, schließlich sind Sie in der Familie der ruhende Fels in der Brandung und tragen damit wesentlich zur häuslichen Harmonie bei. Eigentlich gibt es im nächsten Lebensjahr nur eine Sache zu beachten: Übernehmen Sie sich bitte nicht! Auch wenn Sie ein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein haben, Sie müssen nicht immer alles alleine machen, manche Pflichten lassen sich genauso gut auf andere Schultern verteilen. Denken Sie ruhig mal an sich und Ihr gesundheitliches Wohlbefinden – für Vorsorgetermine beim Arzt oder für ein erholsames Wellness-Wochenende sollte eigentlich immer Zeit bleiben!

Ihre besten Zeiten: 21. – 23. Juni (Freude), 1. – 3. September (Wohlbefinden), 14. – 16. November (Klarheit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Durchhaltevermögen, Mut und Ausdauer.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich vertraue auf meine Fähigkeiten.

An diesem Tag geboren: Kevin Costner, Cary Grant, Montesquieu, Oliver Hardy.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf Wohlbefinden und Zufriedenheit.

Wie wird Ihr Monat? Hier geht's zum Monatshoroskop!