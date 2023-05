20. Februar

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Lassen Sie sich nicht ins Bockshorn jagen, wenn im nächsten Lebensjahr etwas nicht beim ersten Anlauf klappt. Sie bekommen eine zweite Chance und legen dann erst so richtig los! Es gibt nur eine kleine Einschränkung: Der Mond warnt davor, mit Ihrem Vertrauen allzu verschwenderisch umzugehen. Vor allem am Arbeitsplatz sollten Sie nur ausgewählten Personen erzählen, was Sie nicht an die große Glocke hängen wollen. Meiden Sie auch Klatsch und Lästergrüppchen, dann bleibt Ihnen einiger Ärger im Bekanntenkreis erspart.

Ihre besten Zeiten: 29. – 31. Mai (kreative Phase), 13. – 15. Juli (verliebt), 10. – 12. Oktober (Geldglück).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Balance, eine strahlende Aura und Kreativität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Auf mich warten wundervolle Erfahrungen.

An diesem Tag geboren: Heinz Erhardt, Sidney Poitier, Cindy Crawford, Rihanna, Karl Albrecht.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf Ihr Durchhaltevermögen, das Ihnen den einen oder anderen zusätzlichen Erfolg bringt.

