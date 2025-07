Diese 3 Sternzeichen tauchen am Wochenende ab dem 05.07.25 in eine wundervolle Seelenzeit ein!

Der Mond im Skorpion sorgt bei Ihnen für gute Stimmung, lieber Fisch! Am Samstag gelingt Ihnen einfach alles, was Sie sich vorgenommen haben und selbst Ihre Pflichten gehen Ihnen mit Leichtigkeit von der Hand. Das führt dazu, dass Ihnen vieles, was erledigt werden muss, sogar Spaß macht. Wie schön! Es ist, als ob die Lebensfreude zu Ihnen zurückkehrt und Sie unter der Juli-Sonne und dem Skorpion-Mond so richtig aufblühen. Jetzt können Sie Kraft tanken und zugleich produktiv sein.

Am Sonntag brauchen Sie einen Moment, um Ihre innere Balance zu finden: Einerseits möchten Sie den Tag am liebsten mit Ihrem*Ihrer Partner*in oder einer*einem guten Freund*in verbringen, andererseits wollen Sie lieber Ihr eigenes Ding machen. Die Skorpion-Mond-Energien überfordern Sie im ersten Moment ein wenig, aber auf den zweiten Blick zeigen sie Ihnen, was Sie wirklich brauchen. Auf diesem Weg setzen Sie sich nämlich intensiv mit Ihrem Innersten auseinander. Nehmen Sie sich abends einen ruhigen Moment und Sie werden Ihre Mitte wiederfinden.

Der Tipp der Sterne für Ihr Wochenende: Wichtig ist, dass Sie klar mit Ihrem Umfeld kommunizieren und nicht nur in Ihren Gedanken auf die Reise gehen. Jetzt haben Sie die Chance auf ehrliche und wichtige Gespräche!