23. Januar

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Ist das Leben nicht schön? Dank dem Mond spüren Sie in den kommenden zwölf Monaten immer wieder dieses schöne Glücksgefühl. Sie können sich auch über kleine Dinge freuen und wissen die Aufmerksamkeit anderer Menschen sehr zu schätzen. Manchmal hapert es vielleicht ein wenig am Ehrgeiz, doch das macht gar nichts, denn in den entscheidenden Momenten machen Sie das mit Ihrem entwaffnenden Charme und einem bezaubernden Lächeln wieder wett. Außerdem sind Sie aufgeschlossen und begeisterungsfähig bei neuen Themen, das gehört zu Ihren Stärken. Dank Saturn beweisen Sie aber auch Ausdauer und Sinn fürs Detail, das dürfte Ihnen vor allem am Arbeitsplatz und in geschäftlichen Dingen zugutekommen. Keine falsche Bescheidenheit also, melden Sie Ihre Ansprüche ruhig an, wenn Sie sich Ihrer Sache sicher sind.

Ihre besten Zeiten: 9. – 11. Mai (Freude),18. – 20. September (Wohlbefinden), 19. – 21. November (Glück).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Gute Einfälle, rhetorisches Geschick und Fantasie.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich vertraue darauf, dass alles gut wird.

An diesem Tag geboren: Jeanne Moreau, Edouard Manet, Georg Baselitz, Richard Dean Anderson.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie lernen besondere Menschen kennen, die für Ihre Zukunft von Bedeutung sind.

