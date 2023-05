24. Dezember

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Das sind wunderbare Aussichten für die kommenden zwölf Monate: Der Skorpion-Mond verbindet sich mit Merkur und Neptun und stärkt Sie von innen heraus. Gefühl und Verstand befinden sich im Einklang. Und weil das so ist, können Sie sich mehr um die Nöte Ihrer Mitmenschen kümmern, das bringt Ihnen viele Pluspunkte ein. Auch beruflich läuft es hervorragend, schließlich sieht man Ihnen an, dass Sie genau wissen, was Sie tun, das hinterlässt nachhaltigen Eindruck!

Ihre besten Zeiten: 1. – 3. Februar (Liebe), 16. – 18. August (Harmonie), 10. – 12. November (Bewusstwerdung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Verbesserungen am Arbeitsplatz und eine gestärkte Intuition.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf meine innere Stimme und lasse mich leiten.

An diesem Tag geboren: Elisabeth von Österreich-Ungarn, Ava Gardner, Ricky Martin, Benjamin Rush.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Auf mehr innere Ruhe und Zufriedenheit.

