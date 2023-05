24. November

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Mit viel Power und Schwung geht es ins nächste Lebensjahr. Sie gehen die Dinge direkt an, am Arbeitsplatz ebenso wie in der Liebe – dank Mond und Mars kommt das auch sehr gut an, wer weiß, was sich da noch alles tun könnte. Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings: Direkt heißt nicht rücksichtslos. Wenn Sie merken, dass sich bei Ihren Plänen Widerstand regt, versuchen Sie erst, die Einwände der anderen auszuräumen, bevor Sie loslegen! Zu beachten gilt aber das Quadrat von Jupiter und Pluto, dass Ihnen immer wieder mal in die Quere kommen kann. Das kann sich dann so auswirken, dass Sie etwas auf die Beine stellen möchten und Sie durch Neid und Missgunst von anderen ausgebremst werden.

Ihre besten Zeiten: 2. – 4. Januar (gut für Gesundheit), 4. – 6. April (wohlfühlen), 22. – 24. August (Freunde treffen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lernfähigkeit und das Talent, sich gut zu präsentieren.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich vertraue auf meine Fähigkeiten.

An diesem Tag geboren: Ilja Richter, Henri de Toulouse-Lautrec, Hartmut Engler, Ludwig Bechstein, Carlo Collodi.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich so zu zeigen, wie Sie sind, und dafür Anerkennung zu erhalten.

