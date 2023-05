25. Januar

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Ihre Geburtstagssterne sind sehr vielversprechend, so dürfen Sie sich auf Harmonie im Familienkreis freuen und über eine große Portion Selbstvertrauen. Leider streut Ihnen Merkur ein wenig Sand in die Augen, vor allem wenn es um neue Bekanntschaften geht. Sie dürfen natürlich auch weiterhin so kontaktfreudig bleiben, wie Sie sind, aber plaudern Sie nicht gleich alles aus! Dann gibt es aber noch Jupiter und der dürfte einige Herausforderungen für Sie bereithalten, gleichzeitig verfügen Sie aber auch über die nötige Energie und den Mut, diese Aufgaben zu meistern. Solange Sie mit dem Fluss gehen und nicht dagegen ankämpfen, werden Sie zu Recht stolz auf das sein, was Sie alles geschafft haben!

Ihre besten Zeiten: 10. – 12. April (gut für Wellness), 6. – 8. September (Freundschaften), 27. – 29. November (Flirten).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Zuneigung, intensive Gefühle und Leidenschaft.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich nehme mir Zeit für dich.

An diesem Tag geboren: Roy Black, Dagmar Berghoff, Virginia Woolf, Elly Heuss-Knapp, Robert Burns.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viel Freude und interessante Erfahrungen.

