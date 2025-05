Diese 3 Sternzeichen erleben ab dem 31.05.2025 ein perfektes Wochenende zum Monatswechsel!

Am Samstag sind Sie voller Energie, lieber Fisch! Das sorgt dafür, dass Sie alle Aufgaben, die Sie sich für dieses Wochenende vorgenommen haben, in Windeseile erledigen können. Herrlich, denn danach haben Sie Zeit für sich und die Menschen, die Ihnen guttun. Ein*e gute*r Freund*in, Ihre bessere Hälfte oder die Familie? Das dürfen Sie frei entscheiden! So oder so verabschieden Sie den Mai mit einem wundervollen Abend.

Auch am Sonntag, dem 1. Juni, strotzen Sie vor Kraft! Diese Energie können Sie direkt für ein wenig Frühsport nutzen. Danach sind Sie zwar körperlich erschöpft, aber Ihr Geist ist quicklebendig und in Topform. Für negative Grübelgedanken ist heute einfach keine Zeit! Diese Ausgeglichenheit nehmen Sie auch mit in den Abend. Entscheiden Sie für sich, ob Sie lieber alleine wären oder in netter Gesellschaft. Ihr Bauchgefühl weiß, was Sie jetzt gerade brauchen.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Eine Meditation ist der richtige Weg, um die Eindrücke des Mais vor dem Monatswechsel zu verarbeiten.