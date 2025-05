Das Kinder-Horoskop vom 2. bis 8. Juni 2025: Was sagen die Sterne Ihrem Nachwuchs voraus?

Die erste Juni-Woche ist vor allem von der lieben Venus geprägt. Am Donnerstag, den 5. Juni, geht sie ein harmonisches Sextil mit Glücksplanet Jupiter ein. Das bedeutet positive Energien für Groß und Klein! Am Freitag zieht Venus dann weiter in den Stier und jetzt genießen wir die kleinen Freuden des Alltags.

Auf Kinder wirken die Sterne immer ein wenig anders als auf Erwachsene mit dem gleichen Sternzeichen. Deshalb haben wir Ihrem Kind ein individuelles Horoskop erstellt. Scrollen Sie einfach bis zu dem Sternzeichen Ihres kleinen Lieblings!

