Diese 3 Sternzeichen spüren in der Woche ab dem 02.06.2025 den Zauber der Veränderung!

Die Sonne, Merkur und Jupiter stehen noch einen Moment in Ihrem Zeichen, lieber Zwilling. Da ist es kein Wunder, dass Ihr Herz vor Freude lacht. Sie haben in dieser Woche großartige Laune, die Ihnen nichts und niemand nehmen kann. Veränderungen stehen für Sie jetzt vor allem in der Liebe an, denn obwohl Sie gerade gar nicht danach suchen, richtet Armor einen Pfeil auf Sie! Vielleicht laufen Sie schon bald jemandem in die Arme, der in Ihrer Sommerromanze eine Hauptrolle spielen wird. Ansonsten genießen Sie einfach die Zeit und stecken Sie so viele Menschen mit Ihrem Lächeln an, wie Sie nur können!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Zeigen Sie in Gesprächen all Ihre Seiten und nicht nur die, die Ihnen selbst am besten gefallen. Der*die Richtige wird Ihnen zu verstehen geben, wie liebenswert Ihre vermeintlichen Schwächen wirklich sind...