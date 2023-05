25. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Immer mit der Ruhe – das könnte man als Motto über das nächste Lebensjahr schreiben. Nicht immer entwickeln sich die Dinge so rasant, wie Sie sich das manchmal wünschen würden. Mond und Uranus warnen davor, in solchen Situationen durch übermäßige Ungeduld das ganze Vorhaben zu gefährden. Nutzen Sie die Zeit, um entweder Kraft zu tanken oder um sich besser vorzubereiten. Wenn Sie die Nerven bewahren, kann am Ende nämlich durchaus ein Happy End stehen. Und noch etwas geben Ihnen die Sterne mit auf den Weg: Vernachlässigen Sie vor lauter Engagement nicht Ihre liebsten Menschen. Es wird Ihnen helfen, zu entspannen, wenn Sie sich im Kreise von Familie und Freunden aufhalten. Dort hört man Ihnen zu, dort kann man Sie auch mal trösten, wenn es gerade nicht so gut läuft.

Ihre besten Zeiten: 19. – 21. Oktober (günstig für die Liebe), 10. – 12. Februar (lukrative Chancen), 23. – 25. Mai (glücklicher Zufall).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Familiensinn und Konzentrationsvermögen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: In der Ruhe liegt die Kraft.

An diesem Tag geboren: Catherine Zeta-Jones, Will Smith, Karl-Heinz Rumenigge, Michael Douglas, Dmitiri Schostakowitsch, William Faulkner.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Darauf stolz zu sein, wie Sie Herausforderungen meistern.

Das aktuelle Liebeshoroskop der Woche >>