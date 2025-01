Das Geburtstagshoroskop für den 18. Januar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Nicht immer entwickeln sich die Dinge so rasant, wie Sie sich das manchmal wünschen würden. Mond und Uranus warnen davor, in solchen Situationen durch übermäßige Ungeduld das ganze Vorhaben zu gefährden. Nutzen Sie die Zeit, um entweder Kraft zu tanken oder um sich besser vorzubereiten. Wenn Sie die Nerven bewahren, kann am Ende nämlich durchaus ein Happy End stehen.

Ihre besten Zeiten: 10. – 12. Juli (gut für Wellness), 16. – 18. September (sportlich aktiv), 29. – 31. Oktober (Lotto spielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Eine sympathische Ausstrahlung und interessante Bekanntschaften.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Leben hat immer neue Überraschungen für mich.

An diesem Tag geboren: Kevin Costner, Cary Grant, Oliver Hardy, Montesquieu.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Liebe und Wohlbefinden.