Astroschule: Das 1. Haus in Ihrem Horoskop

Der Aszendent oder AC (von "ascendendere": lateinisch, aufsteigen; identisch mit dem 1. Haus in Ihrem Horoskop) ist jener rote Punkt, der aufleuchtet und einen menschlichen Organismus erst in Gang setzt, lebendig macht, ja erst zum Leben erweckt. Er ist der Samen, der im Menschen aufgehen will, er zeigt den Anfang, bei dem man immer wieder beginnt.

Der Aszendent ist das Tierkreiszeichen, das bei der Geburt am östlichen Horizont aufgeht. Hier können Sie Ihren Aszendenten berechnen...

Erich Bauer ordnet im nachfolgenden Text über Ihr Horoskop den einzelnen Tierkreiszeichen zum besseren Verständnis verschiedene Begriffe zu. Dazu müssen Sie wissen, dass der Aszendent identisch mit dem 1. Haus ist. Dieses hat Widderqualität. Daher wird dem Aszendenten auch der Begriff "Startkraft" zugeordnet.

Hier die einzelnen Tierkreiszeichen und deren Zuordnungsbegriff:

Widder bedeutet Startkraft.

Stier bedeutet Reichtum.

Zwillinge bedeutet Information.

Krebs bedeutet Gefühl.

Löwe bedeutet Selbstgewissheit.

Jungfrau bedeutet Vernunft.

Waage bedeutet Ergänzung.

Skorpion bedeutet Hingabe.

Schütze bedeutet Einsicht.

Steinbock bedeutet Objektivität.

Wassermann bedeutet Umbruch.

Fische bedeutet Stille.

Im 1. Haus trifft also der Widder-Charakter mit dem Sternzeichen-Charakter zusammen, in dem Ihr 1. Haus, also Ihr Aszendent, in Ihrem persönlichen Horoskop liegt.