Das chinesische Monatshoroskop für November 2023: Sternzeichen Ratte

Vergebene Ratten sehnen sich nach der Nähe und Unterstützung Ihrer besseren Hälfte. Sprechen Sie Ihre Bedürfnisse offen an, wenn Sie das Gefühl haben, in der Beziehung zu kurz zu kommen. Als Single-Ratte sind Sie aktuell sehr empfindlich und neigen dazu, jedes Wort ihres Gegenübers auf die Goldwaage zu legen. Fokussieren Sie sich in diesem Monat lieber auf sich selbst und tun Sie sich etwas Gutes.