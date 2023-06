Das chinesische Monatshoroskop im Juli 2023: Sternzeichen Büffel

Liebe

In der ersten Monatshälfte erfreuen sich Büffel an einem harmonischen Liebesleben. Singles sind mit sich im Reinen und strahlen das auch nach außen hin aus, was unglaublich attraktiv macht. Ab Mitte Juli sollten vor allem vergebene Büffel beherzigen, dass Veränderungen zum Leben dazu gehören und auch diese in der Partnerschaft akzeptieren. Berücksichtigen Sie die Wünsche Ihrer besseren Hälfte.

Beruf

Im Job meistern Sie jede Herausforderung mit Bravour, denn Ihr Geist ist wach und leistungsstark. Achten Sie nur darauf, keine Versprechen zu machen, die Sie nicht halten können. Das schädigt Ihrem Ruf nur unnötig.

Gesundheit

Büffel lieben den warmen Sommermonat und sind nun kaum zu bremsen. Sie lieben die Abwechslung und Aktivitäten im Freien, wie laufen, Radfahren oder wandern tun Ihrem Wohlbefinden gut. Doch auch auf Veranstaltungen, Partys und Konzerten fühlen Sie sich gut aufgehoben und amüsieren sich prächtig.