Das chinesische Monatshoroskop im November 2024 für das Sternzeichen Pferd

Im November neigen Pferde-Geborene in der Liebe zur Unentschlossenheit. Sie wissen plötzlich nicht mehr, was oder wen Sie wollen und ob Sie sich eine feste Partnerschaft oder doch Ihre Freiheit wünschen. Ziehen Sie sich ruhig etwas zurück und sortieren Sie Ihre Gedanken ganz in Ruhe. Auch der Rat einer vertrauten Person kann Ihnen weiterhelfen.