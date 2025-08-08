Das Engeltarot für das Sternzeichen Löwe für die Woche vom 11. bis 17. August 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 11. bis 17. August 2025
Die Engeltarotkarte für Löwen verrät, was Sie in der Woche vom 11. bis 17. August 2025 erwartet!
Kadiel – Veränderung
Sie erkennen jetzt Ihre wahre Bestimmung im Leben. Die Zeit steht auf Veränderung, nutzen Sie diese Chance. Vor allem am Freitag stehen alle Zeichen auf einen Richtungswechsel. Ihnen schwirrt schon lange eine Idee im Kopf herum, die nur auf den richtigen Zeitpunkt wartet, umgesetzt zu werden. Nun ist dieser Zeitpunkt gekommen!
Video: Glutamat