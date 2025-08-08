Direktläufiger Merkur ab dem 11. August 2025: Darum wird jetzt endlich alles leichter!

Was für ein wundervolles Sommerereignis! Ab dem 11. August 2025 kann alles nur besser werden. Wir merken, dass es uns wieder leichtfällt, die richtigen Worte zu finden, dass die Technik wieder so funktioniert, wie wir es wollen, und dass unsere Vorhaben mehr nach Plan laufen. Jetzt müssen wir die ersten Tage nutzen, um wieder Ordnung in das Chaos zu bringen, das Merkur angerichtet hat. Es ist an der Zeit für klärende Gespräche! Zum Glück gelingt es uns jetzt, einander richtig zuzuhören und unsere Bedürfnisse und Gefühle deutlich, aber rücksichtsvoll zum Ausdruck zu bringen. Es fällt uns wie Schuppen von den Augen und plötzlich sehen wir alles klarer. Jetzt ist es aber wichtig, nach vorne zu schauen und sich nicht zu lange darüber zu ärgern, dass die letzten Wochen so schwierig waren. So ist das nun mal bei Merkurs Rückläufigkeit und irgendwann ist es zum Glück auch wieder vorbei.

Lesen Sie außerdem: Für diese 3 Sternzeichen wird der August 2025 zum gefühlvollen Liebesabenteuer!