Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 11. bis 17. August 2025
Das täglich neue Mond-Mantra leitet Sie durch die Woche vom 11. bis 17. August 2025!
Zum Wochenstart verwöhnt uns der Mond mit harmonischen Verbindungen zu Venus und Jupiter. Das sorgt für Leichtigkeit und Zuversicht. Diese guten Energien sollten wir in den wechselhaften Dienstag mitnehmen... Der Mond trifft auf Saturn, Neptun, Uranus, Pluto, Mars und Merkur. Vor allem die Mars- und Saturn-Verbindungen können für Zweifel sorgen doch insgesamt überwiegt zum Glück ein positiver Grundton.
Am Mittwoch sorgt das Mond-Quadrat zu Jupiter und Venus für ein kleines Stimmungstief. Sorgen um die Liebe oder unser Glück rücken stärker in den Fokus. Auch am Donnerstag steht unser Liebesleben unter keinem guten Mond, denn das Quadrat zu Pluto sorgt für innere Anspannung und Eifersuchtsgefühle. Mit ein wenig Achtsamkeit können wir uns aber gut reflektieren und schlimmere Streitigkeiten abwenden.
Schon am Freitag verziehen sich die dunkeln Wolken dann wieder. Das Sextil zu Jupiter schenkt uns Freude und Optimismus. Am kreativen Samstag bietet der Mond durch viele günstige Aspekte neue Möglichkeiten, bevor er uns am ruhigen Sonntag dabei hilft, Kraft zu tanken. Danke, lieber Mond, für dieses schöne Wochenende!
Das Mond-Mantra vom 11. bis 17. August 2025
Das Mond-Mantra ermöglicht es Ihnen, sich bewusst auf die Energien des Mondes zu konzentrieren und diese für sich zu nutzen. Somit lässt sich das Beste aus jedem Tag machen!
Sie können sich Ihr Mantra laut oder in Gedanken vorsagen - handhaben Sie das, wie Sie möchten. Manchmal hilft es auch, sich sein Mond-Mantra aufzuschreiben und die Notiz den Tag über bei sich zu haben als greifbare Erinnerung.
Montag, 11. August 2025
Lieber Mond, ich lasse Klarheit und Leichtigkeit fließen und schicke meine Gedanken auf Reisen. Ich spüre einen magischen Wandel.
Dienstag, 12. August 2025
Lieber Mond, ich lasse neuen Mut und Energie in mich fließen und allen Frust und Ärger los, um innere Ruhe zu finden.
Mittwoch, 13. August 2025
Lieber Mond, bitte schaffe neuen Raum für Geduld und sanften Wandel in meinem Leben. Ich will nicht länger auf der Stelle treten.
Donnerstag, 14. August 2025
Lieber Mond, bitte befreie mich von impulsiven Mustern, fördere meine innere Stärke und Gelassenheit.
Freitag, 15. August 2025
Lieber Mond, ich will Besitz und Materialismus nicht mehr so wichtig nehmen und mich davon befreien. Hilfst du mir dabei?
Samstag, 16. August 2025
Lieber Mond, ich will alles loslassen, was mich bremst und belastet. Ich weiß, dass so wieder mehr Stabilität in mein Leben kommt.
Sonntag, 17. August 2025
Lieber Mond, ich werde den Tag mit dir und mir allein verbringen und meine Sorgen und negative Gedanken loslassen. Ich kann wieder befreit atmen.
