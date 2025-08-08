Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 11. bis 17. August 2025

Zum Wochenstart verwöhnt uns der Mond mit harmonischen Verbindungen zu Venus und Jupiter. Das sorgt für Leichtigkeit und Zuversicht. Diese guten Energien sollten wir in den wechselhaften Dienstag mitnehmen... Der Mond trifft auf Saturn, Neptun, Uranus, Pluto, Mars und Merkur. Vor allem die Mars- und Saturn-Verbindungen können für Zweifel sorgen doch insgesamt überwiegt zum Glück ein positiver Grundton.

Am Mittwoch sorgt das Mond-Quadrat zu Jupiter und Venus für ein kleines Stimmungstief. Sorgen um die Liebe oder unser Glück rücken stärker in den Fokus. Auch am Donnerstag steht unser Liebesleben unter keinem guten Mond, denn das Quadrat zu Pluto sorgt für innere Anspannung und Eifersuchtsgefühle. Mit ein wenig Achtsamkeit können wir uns aber gut reflektieren und schlimmere Streitigkeiten abwenden.

Schon am Freitag verziehen sich die dunkeln Wolken dann wieder. Das Sextil zu Jupiter schenkt uns Freude und Optimismus. Am kreativen Samstag bietet der Mond durch viele günstige Aspekte neue Möglichkeiten, bevor er uns am ruhigen Sonntag dabei hilft, Kraft zu tanken. Danke, lieber Mond, für dieses schöne Wochenende!

