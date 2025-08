Der Wassermann-Vollmond am 09.08.2025 macht diese 4 Sternzeichen zu inspirierten Visionären

Der magische Vollmond öffnet heute Ihr Herz für schöne Erinnerungen. Aus unserer Vergangenheit können wir lernen, und Sie gehen aus dieser Rückschau mit einem Bewusstsein dafür hervor, was Sie heute vielleicht anders machen würden. Heute haben Sie die Chance, alte Wunden heilen zu lassen. Und weil der Wassermann ja so zukunftsorientiert ist, richten Sie Ihren Blick am Ende dieses Prozesses wieder nach vorne. Was für eine wunderschöne Vollmond-Reise, lieber Krebs. Treten Sie sie ganz bewusst an.