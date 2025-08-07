Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 09.08.2025 ein Wochenende voller magischer Momente
Am Wochenende ab dem 09.08.2025 sorgen die Sterne für eine magische Atmosphäre. Besonders bei diesen 3 Sternzeichen!
Das Highlight des zweiten Augustwochenendes ist der Wassermann-Vollmond. Er inspiriert uns dazu, unseren Horizont zu erweitern und uns selbst zu verwirklichen. Am Sonntag zieht der Mond dann nach einer Pause in das Sternzeichen Fische. Jetzt ist der perfekte Moment gekommen, um in uns zu gehen und zu reflektieren. Diese tollen Mond-Energien verleihen dem Wochenende eine magische Atmosphäre. Vor allem diese drei Sternzeichen bekommen spüren sie stark und profitieren davon!
Jetzt aktuell: Diese 4 Sternzeichen dürfen sich im August 2025 auf pures Sommerglück freuen
Zwillinge gehen endlich mal in sich
Der Vollmond im Wassermann könnte Ihnen am Samstag den ein oder anderen Wunsch erfüllen, lieber Zwilling. Sie können am Vormittag viel erledigen! Das ist auch gut so, denn schon bald geht der Mond in die Pause und dann ist eher Ausruhen angesagt. Nehmen Sie sich genug Zeit für sich, um die Woche zu verarbeiten. Am Abend wartet dann ein gemütliches Beisammensein mit Ihren Liebsten auf Sie. Was für schöne Aussichten.
Am Sonntag weckt der Fische-Mond eine neue Seite in Ihnen. Eine, die Sie nur selten zeigen oder selbst erkunden. Es geht um Innenschau und nicht um das Senden nach außen, was sonst immer auf Ihrer Tagesordnung steht. Eine Meditation und Zeit alleine tun Ihnen gut. Sie spüren eine beinahe magische Energie. Am Abend dürfen Sie sich dann natürlich auch wieder etwas vornehmen. Das war genug Ruhe für einen aufgeweckten Zwilling.
Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Wenn Ihnen das Meditieren nicht so leichtfällt, eignet sich vielleicht eine geführte Traumreise als Einstieg. Davon finden Sie viele im Internet!
Jungfrauen gewinnen Klarheit
Der Vollmond könnte am Samstagmorgen ein wenig Unruhe in Ihnen auslösen. Schließlich sind die unkonventionellen Wassermann-Energien ungewohnt für eine strukturierte Jungfrau wie Sie. Aber sie können auch spannende Gedanken anstoßen. Wenn der Mond dann um 9:56 Uhr in die Pause geht, kehrt Ruhe ein. Sie spüren die kraftvolle Magie des Vollmonds noch in sich und werden mit ihm ein paar wichtige Erkenntnisse gewinnen.
Am Sonntag tut Ihnen der Fische-Mond dann ausgesprochen gut. Sie haben einen tollen Zugang zu Ihrer Seele und durch die neu gewonnene Klarheit können Sie jetzt wichtige Gespräche anstoßen. Erlauben Sie es sich auch, zu träumen und die Zeit so verstreichen zu lassen. Sie müssen nicht immer produktiv sein. Schon gar nicht an einem gemütlichen Sonntag wie diesem!
Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Ab Montag ist Merkur, Ihr Herrscherplanet, wieder direktläufig! Darauf dürfen Sie sich jetzt schon mal freuen.
Krebse erleben eine erfüllende Seelenzeit
Der Vollmond zieht Sie am Samstag in seinen Bann. Sie sind in Gedanken und viel mit sich selbst beschäftigt. Das bleibt auch so, wenn der Mond in die Pause geht. Doch diese Innenschau ist nicht unangenehm oder beunruhigend, sondern fühlt sich eher nach einem seelischen Frieden an, den Sie schon lange in sich gesucht haben. Sie spüren die Magie, die Sie umgibt, und nehmen diese in sich auf.
Am Sonntag lassen Sie es sich dann so richtig gut gehen. Jetzt sollten Sie nur Dinge tun, die Ihnen Spaß machen. Ihre To-do-Liste können Sie auch noch unter der Woche abarbeiten, dieser Tag gehört Ihnen! Gehen Sie unter Menschen und teilen Sie die Gedanken, die Ihnen am gestrigen Vollmond-Samstag zugeflogen sind. Dadurch entsteht ein wundervoller Austausch. Sie gehen erfüllt und ausgeruht ins Bett.
Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Schreiben Sie die Ideen, die Sie festhalten wollen, unbedingt auf! Sonst fliegen sie eventuell schon bald wieder davon.