Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 09.08.2025 ein Wochenende voller magischer Momente

Der Vollmond im Wassermann könnte Ihnen am Samstag den ein oder anderen Wunsch erfüllen, lieber Zwilling. Sie können am Vormittag viel erledigen! Das ist auch gut so, denn schon bald geht der Mond in die Pause und dann ist eher Ausruhen angesagt. Nehmen Sie sich genug Zeit für sich, um die Woche zu verarbeiten. Am Abend wartet dann ein gemütliches Beisammensein mit Ihren Liebsten auf Sie. Was für schöne Aussichten.

Am Sonntag weckt der Fische-Mond eine neue Seite in Ihnen. Eine, die Sie nur selten zeigen oder selbst erkunden. Es geht um Innenschau und nicht um das Senden nach außen, was sonst immer auf Ihrer Tagesordnung steht. Eine Meditation und Zeit alleine tun Ihnen gut. Sie spüren eine beinahe magische Energie. Am Abend dürfen Sie sich dann natürlich auch wieder etwas vornehmen. Das war genug Ruhe für einen aufgeweckten Zwilling.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Wenn Ihnen das Meditieren nicht so leichtfällt, eignet sich vielleicht eine geführte Traumreise als Einstieg. Davon finden Sie viele im Internet!