präsentiert von WUNDERWEIB.de
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Die Sterne für das Wochenende

Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 09.08.2025 ein Wochenende voller magischer Momente

Annabel Zoepke - Foto: Privat
Annabel Zoepke, Mitarbeiterin der Online-Redaktion

Am Wochenende ab dem 09.08.2025 sorgen die Sterne für eine magische Atmosphäre. Besonders bei diesen 3 Sternzeichen!

Video Platzhalter
Video: Glutamat

Das Highlight des zweiten Augustwochenendes ist der Wassermann-Vollmond. Er inspiriert uns dazu, unseren Horizont zu erweitern und uns selbst zu verwirklichen. Am Sonntag zieht der Mond dann nach einer Pause in das Sternzeichen Fische. Jetzt ist der perfekte Moment gekommen, um in uns zu gehen und zu reflektieren. Diese tollen Mond-Energien verleihen dem Wochenende eine magische Atmosphäre. Vor allem diese drei Sternzeichen bekommen spüren sie stark und profitieren davon!

Jetzt aktuell: Diese 4 Sternzeichen dürfen sich im August 2025 auf pures Sommerglück freuen

Zwillinge gehen endlich mal in sich

Der Vollmond im Wassermann könnte Ihnen am Samstag den ein oder anderen Wunsch erfüllen, lieber Zwilling. Sie können am Vormittag viel erledigen! Das ist auch gut so, denn schon bald geht der Mond in die Pause und dann ist eher Ausruhen angesagt. Nehmen Sie sich genug Zeit für sich, um die Woche zu verarbeiten. Am Abend wartet dann ein gemütliches Beisammensein mit Ihren Liebsten auf Sie. Was für schöne Aussichten.

Am Sonntag weckt der Fische-Mond eine neue Seite in Ihnen. Eine, die Sie nur selten zeigen oder selbst erkunden. Es geht um Innenschau und nicht um das Senden nach außen, was sonst immer auf Ihrer Tagesordnung steht. Eine Meditation und Zeit alleine tun Ihnen gut. Sie spüren eine beinahe magische Energie. Am Abend dürfen Sie sich dann natürlich auch wieder etwas vornehmen. Das war genug Ruhe für einen aufgeweckten Zwilling.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Wenn Ihnen das Meditieren nicht so leichtfällt, eignet sich vielleicht eine geführte Traumreise als Einstieg. Davon finden Sie viele im Internet!

Jungfrauen gewinnen Klarheit

Der Vollmond könnte am Samstagmorgen ein wenig Unruhe in Ihnen auslösen. Schließlich sind die unkonventionellen Wassermann-Energien ungewohnt für eine strukturierte Jungfrau wie Sie. Aber sie können auch spannende Gedanken anstoßen. Wenn der Mond dann um 9:56 Uhr in die Pause geht, kehrt Ruhe ein. Sie spüren die kraftvolle Magie des Vollmonds noch in sich und werden mit ihm ein paar wichtige Erkenntnisse gewinnen.

Am Sonntag tut Ihnen der Fische-Mond dann ausgesprochen gut. Sie haben einen tollen Zugang zu Ihrer Seele und durch die neu gewonnene Klarheit können Sie jetzt wichtige Gespräche anstoßen. Erlauben Sie es sich auch, zu träumen und die Zeit so verstreichen zu lassen. Sie müssen nicht immer produktiv sein. Schon gar nicht an einem gemütlichen Sonntag wie diesem!

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Ab Montag ist Merkur, Ihr Herrscherplanet, wieder direktläufig! Darauf dürfen Sie sich jetzt schon mal freuen.

Krebse erleben eine erfüllende Seelenzeit

Der Vollmond zieht Sie am Samstag in seinen Bann. Sie sind in Gedanken und viel mit sich selbst beschäftigt. Das bleibt auch so, wenn der Mond in die Pause geht. Doch diese Innenschau ist nicht unangenehm oder beunruhigend, sondern fühlt sich eher nach einem seelischen Frieden an, den Sie schon lange in sich gesucht haben. Sie spüren die Magie, die Sie umgibt, und nehmen diese in sich auf.

Am Sonntag lassen Sie es sich dann so richtig gut gehen. Jetzt sollten Sie nur Dinge tun, die Ihnen Spaß machen. Ihre To-do-Liste können Sie auch noch unter der Woche abarbeiten, dieser Tag gehört Ihnen! Gehen Sie unter Menschen und teilen Sie die Gedanken, die Ihnen am gestrigen Vollmond-Samstag zugeflogen sind. Dadurch entsteht ein wundervoller Austausch. Sie gehen erfüllt und ausgeruht ins Bett.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Schreiben Sie die Ideen, die Sie festhalten wollen, unbedingt auf! Sonst fliegen sie eventuell schon bald wieder davon.

NewsHoroskope
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Ein Mann meditiert auf einem Wasseruntergrund unter den Sternen und dem Vollmond - Foto: alphaspirit / AdobeStock (generiert mit KI)
Vollmond Horoskop
Der Wassermann-Vollmond am 09.08.2025 macht diese 4 Sternzeichen zu inspirierten Visionären

Diese vier Sternzeichen werden am 9. August 2025 vom Wassermann-Vollmond inspiriert und wachsen über sich hinaus!

Ein stolzer Löwe steht vor einer Galaxie und einem runden Portal - Foto: AdobeFirefly (KI generiert)
Kosmischer Höhepunkt
Lion’s Gate Portal 2025: So nutzen Sie am 8. August die Energie des Löwentors für Ihre Wünsche!

Das Lion’s Gate Portal erreicht am 8. August seinen Höhepunkt. Ergreifen Sie die kosmische Chance, um Ihre Wünsche zu verwirklichen!

Supernova-Explosion im Zentrum der Galaxie - Foto: muratart / AdobeStock
Thema der Woche
Das Mars-Uranus-Horoskop ab dem 07.08.2025: Die Sterne führen Sie Jetzt zu Ihrem Herzensmenschen

Finden Sie heraus, wie die Sterne Ihnen ab dem 07.08.2025 dabei helfen, Klarheit über Ihre Gefühle zu erlangen!

Planet Mars mit dem Symbol des Sternzeichen Waage - Foto: Collage von Astrowoche.de (Dominica Zaborowski) & iStock (sololos / CHIARI_VFX / Jian Fan)
Mars-Wechsel
Mars in der Waage ab dem 07.08.2025: Für 4 Sternzeichen bringt der Energiewechsel große Vorteile!

Wenn Mars in die Waage einzieht, sorgt das für harmonische Energien. Vor allem vier Sternzeichen freuen sich darüber.

Sternzeichenkreis mit einem strahlenden Licht in der Mitte und blauen Wellen - Foto: BillionPhotos.com / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
Diese 3 Sternzeichen werden in der Woche ab dem 04.08.25 von einer Welle der Lebensfreude getragen

Entdecken Sie hier, welche 3 Sternzeichen in der Woche ab dem 4. August 2025 das Universum auf ihrer Seite haben!