Das Engeltarot für das Sternzeichen Steinbock für die Woche vom 11. bis 17. August 2025
Die Engeltarotkarte für Steinbock verrät, was Sie in der Woche vom 11. bis 17. August 2025 erwartet!
Cassiel – Gesundheit
Dank Cassiel geht es Ihnen nun so richtig gut. Sie strotzen vor Gesundheit. Zipperlein, chronische Schmerzen oder gar schwere Krankheiten bessern sich und sind bald überwunden. Nun kommen Sie geistig und körperlich wieder in Balance. Das tut gut. Auch Traurigkeit oder Einsamkeit gehören bald der Vergangenheit an. Es geht voran. Vor allem am Samstag schenkt Ihnen Cassiel viel Kraft und Kampfgeist.
