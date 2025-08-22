präsentiert von WUNDERWEIB.de
Das Engeltarot für das Sternzeichen Stier für die Woche vom 25. bis 31. August 2025

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 25. bis 31. August 2025

Die Engeltarotkarte für Stier verrät, was Sie in der Woche vom 25. bis 31. August 2025 erwartet!

Engeltarot: Camael
Foto: Redaktion Astrowoche
Camael – Glück

Haben Sie sich schon einmal bewusst gemacht, welche Eigenschaften Ihnen an sich selbst nicht so sehr gefallen? Nun ist es Zeit, sich dieser Eigenschaften anzunehmen und sie vielleicht sogar zu reduzieren oder ganz abzustellen. Einen Versuch ist es wert und die Zeit ist gerade günstig. Mithilfe von Camael stellt sich dann sehr schnell Zufriedenheit und Glück ein. Er macht Ihnen bewusst, was Sie schon länger belastet und was Sie vielleicht sogar verdrängt haben. Lösen Sie sich von diesem Ballast! 

