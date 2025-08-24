In der Woche ab dem 25.08.25 öffnet das Universum für 3 Sternzeichen die Tore zu magischer Liebe!
Diese 3 Sternzeichen verabschieden den August 2025 dank Venus mit einer wundervollen Liebeswoche ab dem 25.08.25!
In der Woche ab dem 25. August 2025 regiert eine zarte, magische Stimmung. Das liegt vor allem an Liebesgöttin Venus, die direkt am Montag in das Feuerzeichen Löwe zieht. Beziehungen vertiefen sich, unsere Herzen werden weit und Singles haben die Chance auf unerwartete Begegnungen, die frischen Wind in ihr Leben bringen. Jetzt beginnt eine Zeit, in der unsere Sehnsucht nach Nähe und Verbundenheit gestärkt wird. Vor allem drei Sternzeichen erwartet das große Liebesglück. Sie müssen nur noch die Gelegenheiten nutzen, die sich ihnen bieten.
Jetzt aktuell: Jungfrau-Saison ab dem 22. August 2025: Zeit für neue Routinen, Balance und bewusste Entscheidungen
Zwillinge finden Ihre bessere Hälfte
Sie haben in dieser Woche alles, was Sie brauchen, lieber Zwilling! Glück und Erfolg, so weit das Auge reicht. Alles, was Sie tun müssen, ist zugreifen und abwägen, was Ihnen jetzt wirklich guttut. Zum Glück schickt die liebe Löwe-Venus Ihnen jemanden in Ihr Leben, der Ihnen dabei hilft, Klarheit zu bekommen. Wie ein perfektes Gegenstück weiß dieser Mensch im richtigen Moment aufs Gas zu drücken und Sie auszubremsen, wenn Sie zu übermütig werden. Eventuell ist diese Person auch schon Teil Ihres Lebens, und Ihnen fällt es jetzt nur noch einmal mehr auf. So oder so verbringen Sie beide eine wundervolle letzte Augustwoche gemeinsam.
Der Tipp der Sterne für die Woche: Nehmen Sie sich jetzt bewusst Zeit für Momente der Achtsamkeit. Bei so viel Sternenglück übernimmt sich ein so stürmischer Zwilling wie Sie gerne mal ...
Steinböcke widmen sich Liebesdingen
Sie sind gerade sehr gut darin, die Liebe hintenanzustellen, lieber Steinbock. Sie haben einfach viel zu viel zu tun, und da ist keine Zeit für romantischen Firlefanz. Oder vielleicht doch? Venus flüstert Ihnen süße Liebesgeheimnisse ins Ohr, und plötzlich öffnet auch ein fleißiger Steinbock sein Herz. Lassen Sie auch mal ein wenig Leichtigkeit zu und verinnerlichen Sie, dass Sie nicht immer für alles verantwortlich sein können. Es ist wichtig, dass Sie sich selbst und Ihre Herzensangelegenheiten priorisieren. Denn nur so können Singles die Liebe finden und Paare ihre Verbindung aufrechterhalten. Und wenn Sie gerade glücklich ohne Partner*in sind, ist das auch wunderbar! Dann schenken Sie sich selbst all die Liebe, die Sie in dieser Woche spüren.
Der Tipp der Sterne für die Woche: Manchmal muss man auch einfach darauf vertrauen, dass alles gut wird. Nicht alles liegt in Ihrer Hand!
Löwe bekommen Venus-Besuch
Kein Wunder, dass eine magische Liebeswoche vor Ihnen liegt, lieber Löwe! Schließlich steht Venus ab Montag in Ihrem Zeichen und verspricht Ihnen einen romantischen Spätsommer. Sie fühlen sich pudelwohl in Ihrer Haut und das strahlen Sie auch aus. Es geht jetzt nicht nur um die Liebe, die Sie nach außen senden, sondern auch um die, die Sie sich selbst gegenüber empfinden. Denn es ist so wichtig, dass wir mit uns im Reinen sind und uns liebevoll begegnen. Dann hält Sie auch nichts davon ab, jemand anderen in Ihr Herz zu lassen. Vielleicht haben Sie sogar schon einen ganz besonderen Menschen im Sinn, mit dem Sie schon bald in den September starten wollen ...
Der Tipp der Sterne für die Woche: Es ist Zeit für einen Neubeginn! Welchen Sommerplan haben Sie noch nicht umgesetzt? Jetzt ist der Moment gekommen.
Artikelbild und Social Media: New Africa / AdobeStock