In der Woche ab dem 25.08.25 öffnet das Universum für 3 Sternzeichen die Tore zu magischer Liebe!

Sie haben in dieser Woche alles, was Sie brauchen, lieber Zwilling! Glück und Erfolg, so weit das Auge reicht. Alles, was Sie tun müssen, ist zugreifen und abwägen, was Ihnen jetzt wirklich guttut. Zum Glück schickt die liebe Löwe-Venus Ihnen jemanden in Ihr Leben, der Ihnen dabei hilft, Klarheit zu bekommen. Wie ein perfektes Gegenstück weiß dieser Mensch im richtigen Moment aufs Gas zu drücken und Sie auszubremsen, wenn Sie zu übermütig werden. Eventuell ist diese Person auch schon Teil Ihres Lebens, und Ihnen fällt es jetzt nur noch einmal mehr auf. So oder so verbringen Sie beide eine wundervolle letzte Augustwoche gemeinsam.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Nehmen Sie sich jetzt bewusst Zeit für Momente der Achtsamkeit. Bei so viel Sternenglück übernimmt sich ein so stürmischer Zwilling wie Sie gerne mal ...