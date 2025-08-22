Alles zum Jungfrau-Neumond am 23.08.25: Diese 4 Sternzeichen können ihr Leben transformieren!

Immer wenn der Mond einen neuen Zyklus beginnt, verstärkt sich unser Drang, Altes loszulassen und nach vorne zu blicken. Manche Sternzeichen verspüren aber auch eine innere Unruhe und haben das Gefühl, der Mond hätte sie verlassen, wenn er kaum noch zu sehen ist. Doch sein Einfluss ist auch während deiner dunklen Phase groß! Je nachdem, in welchem Zeichen er steht, setzt er einen anderen Fokus.

Das Sternzeichen Jungfrau ist vor allem für seine Präzision, Ordnungsliebe und Produktivität bekannt. Steht der Neumond in diesem Erdzeichen, bleibt kein Stein auf dem anderen. Alles wird geprüft, und wir wollen endlich Struktur in unser Leben bringen. Deshalb fühlt sich der August-Neumond am 23.08.2025 ein bisschen wie eine innere Reinigung an. Wir lassen uns ab jetzt selbst nicht mehr so viel durchgehen und verfolgen unsere Ziele mit einem nie dagewesenen Ehrgeiz!

Das wirkt sich in den nächsten Tagen und Wochen vor allem positiv auf unsere Karriere aus. Wir begeistern unsere Kolleg*innen mit unserem Tatendrang und unserem praktischen Geschick. Der Fokus der Jungfrau liegt ohnehin eher auf rationalen Lebensbereichen wie dem Beruf als zum Beispiel auf der Liebe. Doch auch da können jetzt vor allem emotionale Sternzeichen profitieren. Sie schaffen es ausnahmsweise, mal auf ihren Kopf statt auf ihr Herz zu hören, und treffen so gut durchdachte Entscheidungen.

Wenn mit dem Jungfrau-Neumond auch immer eine gewisse Erwartungshaltung einhergeht, die uns unter Druck setzen kann, gelingt es den folgenden vier Sternzeichen unter ihm doch, sich neu auszurichten und zu mehr Wohlbefinden zu gelangen.

