Thema der Woche

Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche des Jahres beginnt jetzt!

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche

Ab dem 25.08.2025 verspricht Venus uns eine ganz besondere Liebeswoche. Was bedeutet das für Ihr Sternzeichen?

Manche Wochen fühlen sich so an, als würde etwas in der Luft liegen. So eine Zeit beginnt jetzt! Venus, der Planet der Liebe, steht ab Montag im Löwen. Das macht diese Tage besonders stark für Gefühle, Nähe und Beziehungen. Es geht um die Liebe und darum, wie sehr wir sie uns wünschen. Jetzt können Dinge geschehen, die Ihr Herz berühren und verändern. Vielleicht erinnern Sie sich an jemanden oder vielleicht sind Sie auch bereit für etwas ganz Neues...

Die Venus-Energien enden aber nicht am Montag - ganz im Gegenteil! Der Venus-Wechsel in den Löwen ist nur die erste mehrerer astrologische Venus-Konstellationen, die unser Herz berühren und Raum für Veränderungen schaffen. Es ist eine Zeit, in der wir erkennen dürfen, dass sich Liebe nicht erzwingen oder planen lässt, sondern oft ganz unerwartet in unser Leben tritt.

Jetzt aktuell: Monatshoroskop September 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im Spätsommer!

Mit dem Venus-Wechsel in den Löwen beginnt eine neue Ära

Wenn die Venus im Löwen steht, bekommen wir den Mut, unser Herz zu zeigen. Wir präsentieren uns nicht nur von unserer besten Seite, sondern offenbaren auch unsere Verletzlichkeit. Die Sehnsucht, wirklich gesehen zu werden, wächst. Und dabei geht es nicht nur um unsere Oberfläche, sondern um unsere ganze Persönlichkeit. Manchmal ist genau dieser Schritt, sich authentisch zu zeigen, der Beginn einer tieferen Nähe, als wir sie je zuvor erlebt haben. Diese Löwe-Venus verbietet es uns, uns zu verstecken. Stattdessen ruft sie uns dazu auf, das eigene Licht nicht länger klein zu halten! Dadurch können wir nun Menschen begegnen, die uns so lieben, wie wir wirklich sind.

Lesen Sie außerdem: Die verschiedenen Phasen von Jahresherrscherin Venus im Jahr 2025 und was sie bedeuten

Diese Venus-Verbindungen sorgen jetzt für Klarheit in der Liebe

Am Dienstag eröffnet sich eine weitere besondere Möglichkeit: Venus bildet gleichzeitig Verbindungen zu Saturn, Neptun und Uranus. Das bedeutet, dass alte Beziehungen heilen können, neue Seelenverwandte in unser Leben treten und unerwartete Begegnungen uns überraschen und berühren. Vielleicht ist es nur ein Blick, ein kurzer Satz oder ein Flirt und plötzlich verändert sich alles. Manchmal ist es aber auch ein gegenseitiges Verständnis in einer langen Beziehung, das für neue Nähe und Lebendigkeit sorgt.

Mit der Opposition zu Pluto am Mittwoch wird es noch intensiver. Themen wie Leidenschaft, Sehnsucht, aber auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Wahrheit treten in den Vordergrund. Vielleicht fragen Sie sich, wo Sie sich bisher zurückgenommen haben oder wo Sie sich nicht mehr wahrgenommen fühlen. Diese Konstellation fordert dazu auf, in der Liebe offener und ehrlicher zu sein und sich selbst dabei treu zu bleiben.

Das Jahr ist noch nicht vorbei: Das große Liebeshoroskop 2025: Die Liebessterne für Singles und Paare im Venus-Jahr!

Ihr persönliches Venus-Horoskop verrät mehr über die Liebesenergien

Diese Woche lädt Sie außerdem dazu ein, Ihr Herz bewusst zu öffnen. Für Versöhnung, für neue Begegnungen und für größere Ehrlichkeit in der Liebe. Lassen Sie sich darauf ein, Ihre verletzliche Seite zu zeigen. In all dem liegt die Chance, Beziehungen zu vertiefen und Ihrem eigenen inneren Wachstum näherzukommen. Wie sich diese besonderen Energien in Ihrem Leben konkret zeigen, erfahren Sie nun in Ihrem persönlichen Horoskop.

Klicken Sie sich jetzt bis zu Ihrem Sternzeichen und lesen Sie, was die Sterne in dieser Woche für Sie bereithalten.

Artikelbild und Social Media: EddieSnapix / AdobeStock

