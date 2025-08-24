Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche des Jahres beginnt jetzt!

Manche Wochen fühlen sich so an, als würde etwas in der Luft liegen. So eine Zeit beginnt jetzt! Venus, der Planet der Liebe, steht ab Montag im Löwen. Das macht diese Tage besonders stark für Gefühle, Nähe und Beziehungen. Es geht um die Liebe und darum, wie sehr wir sie uns wünschen. Jetzt können Dinge geschehen, die Ihr Herz berühren und verändern. Vielleicht erinnern Sie sich an jemanden oder vielleicht sind Sie auch bereit für etwas ganz Neues...

Die Venus-Energien enden aber nicht am Montag - ganz im Gegenteil! Der Venus-Wechsel in den Löwen ist nur die erste mehrerer astrologische Venus-Konstellationen, die unser Herz berühren und Raum für Veränderungen schaffen. Es ist eine Zeit, in der wir erkennen dürfen, dass sich Liebe nicht erzwingen oder planen lässt, sondern oft ganz unerwartet in unser Leben tritt.

Jetzt aktuell: Monatshoroskop September 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im Spätsommer!