Das Engeltarot für das Sternzeichen Waage für die Woche vom 27. Januar bis zum 2. Februar 2025

Jetzt packt Sie die Reiselust. Entweder Sie packen nun ganz spontan Ihre Koffer oder Sie planen in aller Ruhe Ihren nächsten Urlaub. Gönnen Sie sich ruhig mal was! Doch vergessen Sie vor lauter Fernweh nicht Ihre direkte Umgebung: Pssst! Ihre Wohnung bräuchte mal wieder eine gründliche Reinigung. Fenster, Backofen und Schrankinnenflächen sind in letzter Zeit zu kurz gekommen. Dafür ist ein altes körperliches Leiden plötzlich verschwunden oder hat sich zumindest sehr gebessert. Achten Sie weiterhin so gut auf sich!