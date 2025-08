Das Mars-Uranus-Horoskop ab dem 07.08.2025: Die Sterne führen Sie Jetzt zu Ihrem Herzensmenschen

Am Donnerstag wandert Mars von der Jungfrau in die Waage und richtet Ihren Fokus auf Ausgleich, Nähe und Wertschätzung. Es ist eine Phase, in der nicht das große Drama zählt, sondern ruhige, ehrliche Verbindung. Fragen Sie sich, was Sie brauchen, um sich in Ihren Beziehungen wirklich gesehen zu fühlen? Mars schenkt Ihnen die Kraft, die eigenen Wünsche anzuerkennen. Vielleicht spüren Sie, dass Sie nicht länger um Anerkennung und Zuneigung kämpfen müssen. Das, was Ihnen guttut, darf jetzt auf natürliche Weise zu Ihnen finden. Vorausgesetzt, Sie sind bereit, es zuzulassen…

