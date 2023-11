Das Geburtstags-Horoskop für den 02. Dezember 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mars ist es zu verdanken, dass Sie im nächsten Lebensjahr so manch starken Auftritt hinlegen. Sie finden stets die richtigen Worte, wenn Sie ein bestimmtes Ziel erreichen wollen. Hin und wieder stehen Sie sich aber auch selbst im Weg und wissen nicht so recht, was Sie wollen. Kein Grund, um gleich an sich zu zweifeln: Suchen Sie sich dann einfach einen Menschen Ihres Vertrauens und sprechen Sie über das, was Sie bewegt. Sobald Sie wieder auf Kurs sind, sind Sie wieder mutiger und engagierter.

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. März (alles geht locker und leicht), 1. – 3. April (Spaß haben), 29. – 31. Juli (Vertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Wissensdurst, Leichtigkeit und Sinn für Humor.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Immer eins nach dem anderen.

An diesem Tag geboren: Maria Callas, Britney Spears, Jan Ullrich, Gianni Versace, Otto Dix, Marion Gräfin Dönhoff.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf ein harmonisches und zufriedenes Familienleben.