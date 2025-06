Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 30. Juni bis 6. Juli 2025

In der ersten Juliwoche zeigt sich der Mond als Begleiter in Höhen und Tiefen. Schon am Montag sorgt das Mond-Sextil zur Sonne für Harmonie und einen sanften Start in die Woche. Wir fühlen uns ausgeglichen und sind offen für liebevolle Momente. Danach geht es am Dienstag mit einem Mond-Venus-Trigon harmonisch weiter. Erst am Mittwoch wird es ein wenig intensiver... Das Trigon zu Pluto verstärkt unsere Gefühle und durch ein Mond-Jupiter-Quadrat kann es sogar zu Enttäuschungen kommen. Diese unbehagliche Stimmung zieht sich bis ins Wochenende. Am Samstag spenden ein Mond-Mars-Sextil sowie ein Mond-Sonne-Trigon uns Kraft. So gelingt es uns, diese Woche doch noch ohne Streitigkeiten und mit einem erfüllten Herzen zu beenden!

