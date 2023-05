Das Geburtstags-Horoskop für den 09. Juli 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Dank Mond blühen Sie in den kommenden zwölf Monaten geradezu auf. Spektakuläre Sprünge zeichnen sich zwar keine ab, aber Sie verstehen es ganz wunderbar, die kleinen Freuden des Alltags mehr zu genießen. Ob Sie sich ein Wellnesswochenende mit der Freundin gönnen oder ein Candle-Light-Dinner mit dem Partner veranstalten, Sie wissen all das Gute in Ihrem Leben zu schätzen. Schlagen Sie aber bitte lieb gemeinte Tipps von erfahrenen Kollegen oder aus der Familie nicht gleich in den Wind, hören Sie erstmal aufmerksam zu, was man Ihnen zu sagen hat.

Ihre besten Zeiten: 23. – 25. September (Hoffnung), 5. – 7. November (Vertrauen), 7. – 9. Mai (Lotto spielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Überzeugungskraft, Tapferkeit und Ordnungssinn.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich kann

An diesem Tag geboren: Tom Hanks, Wim Duisenberg, Barbara Cartland, Ferdinand II., O.J. Simpson, Oliver Sacks.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele neue und interessante Begegnungen, die vor allem beruflich von Vorteil für Sie sein könnten.