Das Geburtstags-Horoskop für den 10. März 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Große Dramen sind sicher nicht zu erwarten in den folgenden zwölf Monaten. Nur im Alltag läuft es hin und wieder nicht ganz rund. Lösen Sie sich von der Vorstellung, dass immer alles perfekt sein muss, dann tun Sie sich wesentlich leichter. Was die Kollegen betrifft: Suchen Sie sich gut aus, mit wem Sie über Ihre persönlichen Angelegenheiten sprechen, nicht jeder kann ein Geheimnis für sich behalten. Stecken Sie Ihre Energie lieber in Projekte, die Ihnen am Herzen liegen, dann kommen Sie gut voran!

Ihre besten Zeiten: 25. – 27. Mai (neue Stärke gewinnen), 6. – 8. Oktober (dem Bauchgefühl vertrauen), 10. – 12. Februar (lukrative Chancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, Kreativität und Mitgefühl.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf meine innere Stimme.

An diesem Tag geboren: Joseph von Eichendorff, Sepp Blatter, Marianne Rosenberg, Chuck Norris, Friedrich Schlegel, Sharon Stone.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie gewinnen neue Freunde und sind sehr beliebt.

