Das Geburtstags-Horoskop für den 11. Februar 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Es gibt so viel, was Sie erledigen und erleben möchten. Doch manchmal wäre es gar nicht so schlecht, einen Gang herunterzuschalten und sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Der Mond ermuntert Sie dazu, im nächsten Lebensjahr Ihr Glück nicht nur im Außen zu suchen. Gerade dann, wenn Sie sich im größten Stress befinden, wird Ihnen eine Auszeit am meisten nutzen, Sie werden sehen: Am Ende werden Sie sogar schneller fertig.

Ihre besten Zeiten: 18. – 20. April (Liebeschancen), 3. – 5. November (gut für Finanzen), 15. – 17. Dezember (kluge Entscheidung treffen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Berufliche und finanzielle Chancen, Aufgeschlossenheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bleibe achtsam.

An diesem Tag geboren: Thomas Alva Edison, Jennifer Aniston, Rafael van der Vaart, Burt Reynolds, Paul Bocuse, George Washington.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie lernen interessante Menschen kennen.

