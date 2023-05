Das Geburtstags-Horoskop für den 11. November 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Als Skorpion haben Sie zwar auch so Ihre Gewohnheiten, doch Mars in Ihrem Zeichen wird Sie im nächsten Lebensjahr immer wieder mal aus der Routine herausreißen. Und das Schönste: Sie finden es gar nicht so schlecht. Der Alltag wird bunter, Sie lernen stets etwas Neues dazu. Vielleicht besuchen Sie einen Computerkurs oder melden sich bei einer Zumba-Gruppe an. Wer weiß, vielleicht gibt es auch beruflich eine Veränderung.

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. Dezember (Konzentration), 20. – 22. März (Erfolg im Job), 15. – 17. Juli (viel Energie).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstbewusstsein und Motivation.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an meine Fähigkeiten.

An diesem Tag geboren: Fjodor Dostojewski, Demi Moore, Leonardo Di Caprio, Philipp Lahm.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Neue Freundschaften.

