Das Geburtstags-Horoskop für den 12. April 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Eines gleich vorweg: Von den Sternen werden Sie im nächsten Lebensjahr weder groß gefordert noch gefördert. Sie haben also mehr oder weniger freie Hand, in welche Projekte Sie Ihre Energie stecken wollen. Der Blick dürfte sich mit dem Mond im Krebs hauptsächlich auf familiäre und häusliche Themen richten. Ob Sie also Ihr Zuhause ein wenig umgestalten oder sich um Ihre Liebsten kümmern, bestimmt werden Sie im privaten Bereich viele erfüllende Stunden voller Geborgenheit und Glück erleben.

Ihre besten Zeiten: 28. – 30. Juni (kreative Ideen), 14. – 16. August (jemand ins Herz schließen), 13. – 15. Dezember (Komplimente erhalten).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ordnungsliebe, Disziplin und Sinn für die Realität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich konzentriere mich auf das Wesentliche.

An diesem Tag geboren: Joschka Fischer, Herbert Grönemeyer, David Letterman, Bubi Scholz, Hardy Krüger, Claire Danes.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie haben eine Menge neuer Ideen, die sich schon bald als sehr lukrativ erweisen.

