Das Geburtstags-Horoskop für den 12. März 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Kann man eigentlich je zu viele Freunde haben? Nein, natürlich nicht. Die Sterne sorgen in den folgenden zwölf Monaten dafür, dass Sie viele nette Menschen in Ihr Leben ziehen. Freuen Sie sich also auf erfreulichen Zuwachs im Bekanntenkreis, der aber auch gepflegt sein will. Deshalb ist es wichtig, eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu finden. Das mag nicht immer einfach sein, andererseits kann es auch beruflich nicht schaden, wenn Sie mal Ihre Fühler ausstrecken.

Ihre besten Zeiten: 13. – 15. April (Freude), 6. – 8. Juli (Liebeschancen), 19. – 21. Dezember (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Optimismus, Selbstvertrauen und Mut.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an meinen Erfolg.

An diesem Tag geboren: Liza Minnelli, Gustav Robert Kirchhoff, Giovanni Agnelli, Paul Kuhn.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie erhalten mehr Anerkennung für Ihre Leistungen.

