Das Geburtstags-Horoskop für den 12. Mai 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Bitte nicht gleich den Kopf hängen lassen, wenn etwas im ersten Anlauf nicht hinhaut. Der Mond im Quadrat warnt davor, in dieser Situation die Schuld bei anderen zu suchen. Wenn Sie mal genau hinsehen, hat das sogar Vorteile: Sie können sich noch besser vorbereiten, noch mehr Informationen sammeln, bevor Sie loslegen. Mit ein wenig Geduld können Sie ohnehin erreichen, was Sie sich vorgenommen haben. Es wird sich auszahlen, wenn Sie am Ball bleiben! Versuchen Sie nicht, Konflikten auszuweichen, sondern suchen Sie dann gemeinsam nach einer Lösung, die allen gerecht wird. Langfristig werden Sie dafür belohnt, denn so manche Beziehung festigt sich dadurch.

Ihre besten Zeiten: 25. – 27. Juli (gut, um sich weiterzubilden), 12. – 14. Januar (kreative Phase), 29. – 31. März (topfit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Aufgeschlossenheit, Diplomatie und Spontanität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lerne täglich dazu.

An diesem Tag geboren: Katharine Hepburn, August I. (der Starke), Florence Nightingale, Joseph Beuys, Justus von Liebig, Klaus Doldinger.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Ihre Mühen und Ihr Fleiß endlich entsprechend gewürdigt werden.

