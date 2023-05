Das Geburtstags-Horoskop für den 13. Juli 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Lebensfreude macht sich breit in den kommenden zwölf Monaten. Sie verstehen es, auch die kleinen Glücksmomente des Alltags zu genießen. Dank Mond wissen Sie, es muss nicht immer alles perfekt sein, man darf auch einfach mal über sich selbst lachen. Diese Lässigkeit steht Ihnen gut, Sie strahlen aus, dass Sie souverän mit Herausforderungen umgehen. Das bringt Pluspunkte, am Arbeitsplatz ebenso wie privat. Daraus könnte sich eine tolle Chance ergeben, bleiben Sie also aufmerksam!

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. August (sich durchsetzen), 20. – 22. April (klare Verhältnisse schaffen), 4. – 6. Juni (gut für Sport und Wellness).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Veränderungen, Wandel und neue Erfahrungen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin offen für Neues.

An diesem Tag geboren: Günther Jauch, Harrison Ford, John Dee, Patrick Stewart.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf eine erfolgreiche Zeit in allen Lebensbereichen.

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!