Das Geburtstags-Horoskop für den 13. Juni 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sonne und Neptun raten Ihnen aber, in den kommenden zwölf Monaten auch immer wieder auf Ihr Bauchgefühl zu hören. Manchmal spüren Sie, was vor sich geht, bevor Sie es konkret wissen. Am wichtigsten ist Ihr eigener Seelenfrieden, denn nur, wenn Sie mit sich im Reinen sind, können Sie anderen helfen. Nehmen Sie sich zwischendrin also immer mal wieder ein wenig Zeit für sich selbst!

Ihre besten Zeiten: 23. – 25. September (klare Verhältnisse schaffen), 27. – 29. November (gut für Finanzen), 11. – 13. November (neue Freunde gewinnen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ausdauer, Gelassenheit und die Fähigkeit, zu genießen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: In der Ruhe liegt die Kraft.

An diesem Tag geboren: Ban Ki-moon, William Butler Yeats, Heinrich Hoffmann (Struwelpeter), Sarah Connor.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Zu erkennen, welch tolle Freundschaften Sie haben.

