Das Geburtstags-Horoskop für den 13. November 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Stress ist was für die anderen? Recht haben Sie. In den folgenden zwölf Monaten sind Sie gelassener denn je, Sie wissen, dass Sie nichts Wichtiges verpassen. Sonne und Mond stehen günstig, das bedeutet, Gefühl und Verstand befinden sich im Einklang. Und so treten Sie souverän und besonnen auf, hören mehr auf Ihr Bauchgefühl als auf irgendwelche Einflüsterungen. Das ist nicht die schlechteste Entscheidung, Sie spüren genau, was richtig ist und was falsch.

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. Januar (Treue), 21. – 23. April (Fröhlichkeit), 14. – 16. August (Heilung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Stärke, Gelassenheit und Selbstvertrauen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich verdiene alles Gute in meinem Leben

An diesem Tag geboren: Peter Härtling, Whoopie Goldberg, Robert Louis Stevenson, Augustinus von Hippo, Gerard Butler.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viel Lebensfreude und neue Erfolge.

